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Звёздный скандал: Марьям Тилляева разоблачила покупную дружбу Киркорова и Овсянниковой

1:07
Правда ТВ

Разгорается скандал между внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Марьям Тилляевой, и певицей Марго Овсянниковой.

Конфликт разгорелся на съёмках проекта "Мастер игры", где девушки не смогли найти общий язык. После очередного выпуска Тилляева опубликовала пост, в котором обвинила Овсянникову в проплаченных отношениях с влиятельными фигурами шоу-бизнеса.

По словам Марьям, Овсянникова сама хвасталась наличием "папика", оплачивающего её карьеру и сотрудничество со звёздами.

"Она говорила, что её фиты с Киркоровым куплены, что ей "купили" Крида и Собчак", — заявила Тилляева.

Она описала Овсянникову как "максимально неприятного человека", подчеркнув разницу между её поведением за кадром и перед камерами.

Марго Овсянникову уже давно связывают с Филиппом Киркоровым. Они неоднократно появлялись вместе на публике, отрицая при этом романтические отношения. Овсянникова неоднократно называла себя лучшей ученицей "короля поп-музыки".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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