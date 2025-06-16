Самая счастливая жена: Аврору Кибу заподозрили в попытках скрыть разрыв с Григорием Лепсом

Молодая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба попыталась опровергнуть слухи о расставании с 62-летним музыкантом, выложив совместное видео.
На кадрах пара танцует на сцене во время концерта певца: Лепс нежно обнимает 19-летнюю блогершу за плечи, а та, уходя, посылает ему воздушный поцелуй.
Ролик сопровождён многозначительной подписью: "Самая счастливая жена не та, которая получила лучшего мужа, а та, которая сделала лучшее из того, что ей досталось" с сердечком.
Однако Киба не указала дату съёмки, а ранее уже использовала старые кадры для подтверждения отношений.
Скепсис подписчиков подогревает отсутствие пары на последних светских событиях. На премии МУЗ-ТВ Лепс появился один, что усилило домыслы о разрыве.
Ранее инсайдеры сообщали о конфликтах из-за 42-летней разницы в возрасте и разного образа жизни.
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