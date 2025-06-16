Лезут в карман, обзывают, придумывают клички: Бородина публично вступилась за мужа

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Ксения Бородина и её супруг Николай Сердюков покинули приключенческое шоу "Сокровища императора".

Несмотря на поражение, Бородина заявила об облегчении, признавшись, что участие в проекте стало испытанием, прежде всего, из-за атак на её личную жизнь и мужа.

"Лезут в карман, обзывают, придумывают клички," — возмутилась Ксения, защищая Николая от обвинений в альфонстве и грубости.

Она осудила безнаказанную травлю в Сети и подчеркнула, что финансовое положение семьи — не дело публики. Бородина гордится силой духа мужа, который не отвечает на оскорбления.

Этот опыт, по её словам, стал последним участием в реалити-шоу. "Хочу просто жить," — заявила телеведущая. Более того, Ксения намерена фильтровать своё окружение и избавляться от людей, допускающих подобное поведение.

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