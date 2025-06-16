Земфира* и Хаматова в Миротворце: Украина внесла артисток в базу за позицию по Крыму и СВО

Певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе данных украинского сайта "Миротворец"**.
Как сообщает РИА Новости, основанием для внесения артисток стали их публичные позиции и действия, расценённые как угроза национальной безопасности Украины.
Земфира, признанная в России иностранным агентом, попала в список за "отрицание российской агрессии" и манипуляции общественно значимой информацией.
Хаматова была включена за посещение Крыма и "попытки признать российский статус" полуострова, а также за предполагаемую коммерческую деятельность на его территории.
Обе артистки ранее покинули Россию: Земфира в 2022 году переехала во Францию, а Хаматова обосновалась в Латвии. Их имена добавились к тысячам других российских публичных лиц в базе "Миротворца".
Сайт, созданный в 2014 году при участии советника МВД Украины Антона Геращенко, позиционирует себя как инструмент борьбы с "угрозами украинской государственности".
До 2016 года ресурс официально сотрудничал с украинскими силовыми структурами. Включение в базу не влечёт автоматических санкций, но может ограничивать въезд в Украину.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** – сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ
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