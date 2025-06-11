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Возвращение на сцену: Jah Khalib анонсировал московские концерты после заявлений о любви к Украине

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Правда ТВ

Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), в 2022 году громко заявивший о любви к Украине и осудивший спецоперацию, готовится к серии концертов в Москве.

Согласно анонсу Telegram-канала Readovka, 10 июля музыкант выступит в элитном ресторане на Саввинской набережной, а 11 июля — на фестивале #Лето LIFE у сгоревшего "Крокус Сити Холла".

Особое внимание привлекла стоимость билетов: от 5 до 280 тысяч рублей. При этом на официальных ресурсах артиста информация о московских шоу отсутствует, что вызвало вопросы у аудитории.

Напомним, после начала СВО Мамедов переехал в Казахстан, публично заявляя: "Я люблю украинский народ и восхищаюсь им". Нынешние гастроли стали его первым возвращением на российскую сцену за два года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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