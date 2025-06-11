Красота-а-а-а!: Алла Пугачёва удивила соцсети реакцией на фото Орбакайте с внучкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народная артистка СССР Алла Пугачёва устроила фурор в соцсетях, эмоционально отреагировав на новый пост дочери.

Кристина Орбакайте, отдыхающая с семьёй, опубликовала дуэт фотографий под лаконичной подписью "Время для семьи".

На первом снимке Кристина сияет в объятиях мужа Михаила Земцова на палубе теплохода, на втором — нежно обнимает 13-летнюю дочь Клавдию на фоне живописных виноградников.

Пугачёва оставила под постом комментарий со смайлом-сердечком: "Красота-а-а-а!" — моментально собравший тысячи лайков поклонников.

Напомним, что артистки не так давно виделись на Кипре, где в настоящее время проживает Алла Пугачёва с мужем и детьми. Орбакайте, в свою очередь, посетила остров ради концерта.

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