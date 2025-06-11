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Алкоголь портит атмосферу: Виктория Дайнеко объявила бойкот спиртному после замужества

Правда ТВ

Певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками решением навсегда отказаться от алкоголя.

В своём блоге певица подчеркнула: даже фуршетное шампанское теперь вызывает протест организма.

"Наличие алкоголя портит ритуал наслаждения вкусом и атмосферой. Мне отвратительно даже лёгкое опьянение", — объяснила Дайнеко.

Артистка заранее ответила скептикам, включая мужа Беркели Овезова, не понимающего "вина без градусов": "Смогу наслаждаться бокалом без отягчающих последствий".

Решение совпало с недавним признанием певицы о готовности к материнству. В апреле Дайнеко вышла замуж за Овезова, а неделю назад заявила: "Если бы появился брат для наших троих девочек — это было бы здорово". 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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