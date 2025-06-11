ВСУ экстренно меняют места подготовки: полигоны срочно перебрасывают на запад

Вооружённые силы Украины начали перенос полигонов на запад страны. Об этом сообщает Telegram-канал "Архангел спецназа".

Учебный процесс будет перемещён во Львовскую область, в том числе на Яворовский полигон. Решение приняли после ударов по площадке в Новомосковске.

К 9 июня оттуда вывели весь личный состав и технику.

По данным канала, из-за случившегося в отставку ушёл генерал-майор Михаил Драпатый.

Ранее стало известно, что он добровольно покинул пост командующего Сухопутными войсками Украины. Позже Владимир Зеленский назначил его на новую должность.

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