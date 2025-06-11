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Мошенник придумал схему с чужими симками и Госуслугами: заработал миллионы и сел

Правда ТВ

Россиянин придумал криминальную схему с использованием "Госуслуг" и заработал на этом миллионы. Об этом сообщает "Лента.ру".

Житель Краснодарского края Дмитрий сейчас отбывает шестилетний срок в колонии Иркутской области. В интервью он рассказал, как оформлял кредиты на чужих людей.

Схема работала через покупку старых сим-карт, к которым были привязаны аккаунты на "Госуслугах".

Он создавал фальшивые сайты с выгодными предложениями и отправлял туда жертв. Когда те вводили логин и пароль — получал полный доступ.

Дальше оформлял кредит и сразу выводил деньги. Всего похитил более 4 миллионов рублей.

По его словам, идея появилась после развода и финансовых проблем. Сначала ничего не получалось, но летом 2020 года первая афера сработала.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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