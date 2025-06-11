Алёна Свиридова раскрыла главное сожаление своей жизни: что она потеряла ради сцены

Певица Алёна Свиридова разбередила старую рану, признавшись в главном жизненном сожалении.
Исполнительница сознательно отправила старшего сына Василия к отцу в Канаду в 90-х, выбрав сцену вместо материнства.
"Я осталась без ребёнка", — с горечью констатировала звезда хита "Розовый фламинго" в YouTube-шоу "Без воды".
Подростковая обида сына вылилась в откровенный разговор. Она отметила, что в тот момент задала подростку единственный вопрос – готов ли он поступиться мечтой.
Василий, ныне успешный канадский программист, честно ответил: "Я понял". Этот диалог стал переломным — с тех пор тему не поднимали.
Сегодня артистка называет 38-летнего сына "дружком": "Когда вместе — рот не закрывается". Несмотря на океан, они поддерживают тёплые доверительные отношения.
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