Алёна Свиридова раскрыла главное сожаление своей жизни: что она потеряла ради сцены

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алёна Свиридова разбередила старую рану, признавшись в главном жизненном сожалении.

Исполнительница сознательно отправила старшего сына Василия к отцу в Канаду в 90-х, выбрав сцену вместо материнства.

"Я осталась без ребёнка", — с горечью констатировала звезда хита "Розовый фламинго" в YouTube-шоу "Без воды".

Подростковая обида сына вылилась в откровенный разговор. Она отметила, что в тот момент задала подростку единственный вопрос – готов ли он поступиться мечтой.

Василий, ныне успешный канадский программист, честно ответил: "Я понял". Этот диалог стал переломным — с тех пор тему не поднимали.

Сегодня артистка называет 38-летнего сына "дружком": "Когда вместе — рот не закрывается". Несмотря на океан, они поддерживают тёплые доверительные отношения.

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