Адмирал Британии заговорил по-русски: в парламенте раздался смех

Британский адмирал заговорил по-русски прямо в парламенте.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин отвечал на вопрос о заявлениях генсека НАТО Марка Рютте. Тот недавно говорил, что НАТО нужно срочно наращивать расходы.

Когда у Радакина спросили, не придется ли в таком случае членам НАТО учить русский язык, он с улыбкой сказал: "Мне так хочется сказать — нет".

Причем произнёс это по-русски, чем рассмешил депутатов.

Тем не менее, сам адмирал согласился с тем, что мир действительно меняется, и это требует новых решений от НАТО.

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