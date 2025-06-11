Цены на картофель скоро пойдут вниз. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
Он отметил, что ситуация стабилизируется, как только в магазины начнёт поступать картофель нового урожая.
Сейчас на полках ещё много импортной продукции, но вскоре она будет вытеснена отечественной.
Шаскольский напомнил, что в прошлом году был слабый урожай, и это повлияло на стоимость.
В Минсельхозе ранее заявили: в этом году посадки расширили до 286 тысяч гектаров.
Если погодные условия будут благоприятными, картофеля хватит всем — и цены снизятся.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.