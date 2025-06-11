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Картофель скоро подешевеет: когда ждать цены как раньше

Правда ТВ

Цены на картофель скоро пойдут вниз. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

Он отметил, что ситуация стабилизируется, как только в магазины начнёт поступать картофель нового урожая.

Сейчас на полках ещё много импортной продукции, но вскоре она будет вытеснена отечественной.

Шаскольский напомнил, что в прошлом году был слабый урожай, и это повлияло на стоимость.

В Минсельхозе ранее заявили: в этом году посадки расширили до 286 тысяч гектаров.

Если погодные условия будут благоприятными, картофеля хватит всем — и цены снизятся.

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