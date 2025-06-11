Бельгия боится иска, но ЕС не останавливается: что грозит России в июле

Европейская комиссия готовит новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Среди предложений — снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.
Также планируется запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, включая "Северные потоки".
Санкции могут затронуть и банковский сектор, а также суда, связанные с Россией.
ЕК также разрабатывает меры для защиты Бельгии от возможных исков Москвы по поводу замороженных активов.
По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают согласовать новый пакет санкций до конца июля.
Ранее FT писала, что ЕС рассматривает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег. Еврокомиссия заявляла, что наибольший эффект возможен при согласованных действиях с США.
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