Бельгия боится иска, но ЕС не останавливается: что грозит России в июле

Европейская комиссия готовит новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

Среди предложений — снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Также планируется запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, включая "Северные потоки".

Санкции могут затронуть и банковский сектор, а также суда, связанные с Россией.

ЕК также разрабатывает меры для защиты Бельгии от возможных исков Москвы по поводу замороженных активов.

По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают согласовать новый пакет санкций до конца июля.

Ранее FT писала, что ЕС рассматривает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег. Еврокомиссия заявляла, что наибольший эффект возможен при согласованных действиях с США.