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Цымбалюк-Романовская высказалась о разводе с Джигарханяном: это было облегчение

Правда ТВ

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, призналась: развод стал для неё "облегчением" из-за тяжёлой болезни супруга.

В эфире "Малахова" на "России 1" она подчеркнула, что инсульты это не самое страшное.

"Деменция, развивавшаяся у Армена Борисовича восемь лет, куда хуже. Я не хотела быть вдовой или возить инвалидную коляску", — заявила пианистка.

Она до сих пор не верит в смерть Джигарханяна и ни разу не посетила его могилу за почти пять лет. При этом она раскритиковала памятник на могиле народного артиста.

Также Цымбалюк-Романовская объяснила отсутствие на похоронах нежеланием "переживать унижение", уверенная, что Джигарханян её понял бы, так как и сам часто поступал подобным образом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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