Пенсии вырастут трижды за год: кого ждёт прибавка выше инфляции

В 2026 году пенсии россиян вырастут темпами выше инфляции. Об этом сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

По его словам, пенсионеров ждёт сразу несколько повышений.

Первое — с 1 февраля, оно компенсирует инфляцию. Второе — с 1 апреля, уже с учетом доходов бюджета Социального фонда.

Для работающих пенсионеров предусмотрена и третья индексация — в августе. Она пройдет автоматически и будет связана с пенсионными коэффициентами, которые начислят за работу в 2025 году.

Балынин подчеркнул: все индексации будут проходить без заявлений.

Напомним, с февраля 2025 года средняя пенсия в России достигла 25 тысяч рублей.

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