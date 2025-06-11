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Цены на продукты сдержат без жёстких мер: в Минпромторге раскрыли, как это сработает

1:24
Правда ТВ

В России пока не планируют регулировать цены на продукты. Об этом заявил статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что причин для резкого подорожания сейчас нет. По словам Чекушова, новый урожай картофеля скоро поступит в магазины, а импортеры продолжают поставки.

Для сдерживания цен Минпромторг предлагает использовать долгосрочные контракты с фиксированным диапазоном цен. Такой подход, по его словам, поможет и поставщикам, и ритейлу.

Также власти поддерживают добровольные обязательства сетей: например, продавать социально значимые товары с наценкой не более 10%.

Что касается "русской полки", то законопроект предполагает квоты на непродовольственные российские товары в магазинах. Продовольствие не тронут — его в стране и так достаточно.

Чекушов также подтвердил планы создать добровольный стандарт русской кухни, чтобы помочь продвижению национальной гастрономии и за рубежом.

В законе о платформенной экономике Минпромторг предлагает, чтобы маркетплейсы несли ответственность за товар перед покупателем, независимо от того, кто его продаёт. Кроме того, скидки со стороны площадки должны предоставляться только с согласия продавца.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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