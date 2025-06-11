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Ту-160 переброшены ближе к США: что задумала Россия на Чукотке

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Правда ТВ

Часть стратегических ракетоносцев Ту-160 переброшена на аэродром под Анадырем. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

По спутниковым снимкам, как минимум два таких самолёта замечены на восточной авиабазе. До Украины — более 6600 километров.

Однако ракетоносцы вооружены крылатыми ракетами Х-101 и Х-102, дальность которых достигает 5000 километров.

В MWM уточняют: даже с новой позиции самолёты сохраняют возможность наносить удары по целям на территории Украины.

Ранее The National Interest писал, что модернизация Ту-160 значительно повысила его боевые характеристики. А портал 19FortyFive отмечал, что новая авиационная техника России может "изменить правила игры".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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