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Угроза из глубин: российская подлодка "Белгород" шокировала Запад

1:00
Правда ТВ

Американские СМИ сообщили, что подлодка К-329 "Белгород" вызвала обеспокоенность на Западе.

Как пишет издание 19FortyFive, российская атомная субмарина произвела настоящий фурор. Её называют уникальной по конструкции и вооружению.

"Белгород" оснащён системой "Посейдон" — подводными беспилотниками, способными нести ядерные заряды.

Лодка превосходит по размерам даже американские "Огайо" — самые крупные подлодки ВМС США.

10 июня глава комитета начальников штабов США Джон Кейн заявил, что модернизированный российский Тихоокеанский флот — растущая угроза в Индо-Тихоокеанском регионе.

9 июня Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года. В документе особое внимание уделено подводному флоту.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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