Дело банды Цапков получило продолжение: бизнесмен требует миллионы за отжатую фирму

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко подал иск к участникам известной преступной группировки "Цапков". Об этом сообщает РИА "Новости".

Ответчиками указаны Вячеслав Цеповяз, Фёдор Стрельцов и Владимир Алексеев.

По словам предпринимателя, они заставили его под давлением подписать документы о передаче активов.

Ранее его компания "Кубань-Контракт" занималась поставками ГСМ. Цеповяз и Стрельцов были его клиентами. Сначала они предложили увеличить объёмы поставок, а позже — включить бизнес в холдинг "Агро-Полтавченское".

По словам Дорошенко, он пошёл на это из-за угроз. Теперь он требует компенсировать ущерб и выплатить проценты за незаконное пользование средствами.

Напомним, банда "Цапков" получила печальную известность после убийства 12 человек в Кущёвской в 2010 году. Лидер группировки Сергей Цапок умер в колонии. Цеповяз отбывает 20 лет.

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