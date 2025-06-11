Ксения Собчак объяснила, почему Гогунский — мужик-мечта для россиянок

Журналистка Ксения Собчак высказалась о своём интервью с актёром Виталием Гогунским, популярность которого растёт на фоне скандальных заявлений о женщинах.

Режиссёр Валерия Гай Германика в Telegram-канале жёстко раскритиковала артиста, связав его взгляды на женщин с воспитанием: "Это результат того, что заложила его мать".

Пост Германики, по её словам, должен предостеречь матерей от подобной модели воспитания сыновей.

В ответ Ксения Собчак предложила альтернативный взгляд. В своём канале журналистка назвала Гогунского "мужиком-мечтой" для среднестатистической россиянки.

"Добр, работящ, не пьёт, на юга отвезёт. Для зрительницы телеканала "Россия" — желанный жених", — уверена она.

Собчак подчеркнула, что актёр, по данным детектора лжи, никогда не поднимал руку на женщин и лишь просит "настроение не портить".

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