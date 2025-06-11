Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ксения Собчак объяснила, почему Гогунский — мужик-мечта для россиянок

Правда ТВ

Журналистка Ксения Собчак высказалась о своём интервью с актёром Виталием Гогунским, популярность которого растёт на фоне скандальных заявлений о женщинах.

Режиссёр Валерия Гай Германика в Telegram-канале жёстко раскритиковала артиста, связав его взгляды на женщин с воспитанием: "Это результат того, что заложила его мать".

Пост Германики, по её словам, должен предостеречь матерей от подобной модели воспитания сыновей.

В ответ Ксения Собчак предложила альтернативный взгляд. В своём канале журналистка назвала Гогунского "мужиком-мечтой" для среднестатистической россиянки.

"Добр, работящ, не пьёт, на юга отвезёт. Для зрительницы телеканала "Россия" — желанный жених", — уверена она.

Собчак подчеркнула, что актёр, по данным детектора лжи, никогда не поднимал руку на женщин и лишь просит "настроение не портить".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.