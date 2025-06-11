Баррикады, погромы и комендантский час: Лос-Анджелес уходит в ночь хаоса

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час. Об этом сообщила мэр города Карен Басс.

Ограничения начались вечером 11 июня и затронули районы центра города. Причина — массовые беспорядки и вандализм на фоне протестов.

По словам мэра, решение связано с действиями тех, кто, как она выразилась, пользуется "хаотичной эскалацией президента Трампа".

Жителей просят избегать центра. Нарушителей будут задерживать.

Басс добавила, что за минувшие сутки пострадали 23 бизнеса. В город введены силы Национальной гвардии.

Прессу и бездомных от ответственности освободили.

Протесты начались 7 июня — после рейдов против мигрантов и сообщений о сокращении финансирования штата.

Полиция применяет газ и светошумовые гранаты. В Техасе и других штатах тоже неспокойно.

Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Дональда Трампа за использование Нацгвардии без согласия властей штата.

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