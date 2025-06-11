Баррикады, погромы и комендантский час: Лос-Анджелес уходит в ночь хаоса

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час. Об этом сообщила мэр города Карен Басс.
Ограничения начались вечером 11 июня и затронули районы центра города. Причина — массовые беспорядки и вандализм на фоне протестов.
По словам мэра, решение связано с действиями тех, кто, как она выразилась, пользуется "хаотичной эскалацией президента Трампа".
Жителей просят избегать центра. Нарушителей будут задерживать.
Басс добавила, что за минувшие сутки пострадали 23 бизнеса. В город введены силы Национальной гвардии.
Прессу и бездомных от ответственности освободили.
Протесты начались 7 июня — после рейдов против мигрантов и сообщений о сокращении финансирования штата.
Полиция применяет газ и светошумовые гранаты. В Техасе и других штатах тоже неспокойно.
Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Дональда Трампа за использование Нацгвардии без согласия властей штата.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.