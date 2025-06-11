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Звонок от школьного психолога может стоить родителям всех сбережений: новая схема мошенников

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Правда ТВ

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются школьными психологами, чтобы выманить у родителей детей личные данные.

Им звонят якобы из школы — говорят, что нужно пройти "обязательное тестирование" или срочно собрать информацию для "характеристики ученика".

Во время разговора могут попросить данные паспорта, СНИЛС, а иногда — установить специальное приложение.

По словам представителей ВТБ, такие данные потом используют для входа в личные кабинеты на госпорталах, банковских приложениях или для оформления кредита на имя родителя.

В банке подчёркивают: схема рассчитана на доверие и срочность. Мошенники специально используют официальные формулировки, чтобы жертва не успела разобраться.

ВТБ призывает родителей быть бдительными и не сообщать личную информацию по телефону.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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