Просто фантастика: раскрыта стоимость пластики Плющенко

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пластический хирург Денис Агапов заявил, что фигуристу Евгению Плющенко провели темпоральный эндоскопический лифтинг стоимостью 800 тысяч рублей.

По словам специалиста, процедура направлена на поднятие хвостов бровей для создания эффекта "лисьего взгляда" с восточным флёром.

"В подавляющем большинстве случаев через 2,5-3 месяца положение бровей частично возвращается к исходному", – цитирует хирурга Telegram-канал "Звездач".

Сам фигурист ещё 7 июня опубликовал восторженный отзыв о работе хирурга Тимура Хайдарова, назвав свою блефаропластику "просто фантастикой".

Супруга спортсмена, бизнесвумен Яна Рудковская, призналась, что операцию Плющенко провели бесплатно.

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