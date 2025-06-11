Срок вышел: почему Зеленского считают нелегитимным даже при военном положении

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский не имеет законных оснований оставаться на посту президента Украины.

По его словам, президентский срок Зеленского истёк ещё год назад.

Володин утверждает, что согласно украинскому законодательству, полномочия в этом случае должны были перейти председателю Верховной рады.

Он считает, что даже военное положение не даёт оснований для продления президентских полномочий.

Ранее стало известно, что Володин направил в бундестаг материалы, касающиеся ударов и терактов, совершённых украинским режимом.

Он отметил, что атаки происходят в местах скопления мирных жителей и по гражданской инфраструктуре.

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