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США предупредили о грани ядерной гибели: что скрывают элиты от обычных людей

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Правда ТВ

Мир оказался ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо. С таким заявлением выступила глава Национальной разведки США Тулси Габбард на своём YouTube-канале.

Она считает, что политические элиты провоцируют напряжение между ядерными державами, не осознавая масштабы угрозы.

По её мнению, они уверены в своей безопасности — у них есть доступ к бункерам, в отличие от обычных людей.

Габбард призвала общество высказаться и остановить "это безумие".

Ранее, в апреле, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет выиграть при затяжном конфликте.

Он не исключает, что в таком случае всё может закончиться ядерной эскалацией.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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