США предупредили о грани ядерной гибели: что скрывают элиты от обычных людей

Мир оказался ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо. С таким заявлением выступила глава Национальной разведки США Тулси Габбард на своём YouTube-канале.
Она считает, что политические элиты провоцируют напряжение между ядерными державами, не осознавая масштабы угрозы.
По её мнению, они уверены в своей безопасности — у них есть доступ к бункерам, в отличие от обычных людей.
Габбард призвала общество высказаться и остановить "это безумие".
Ранее, в апреле, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет выиграть при затяжном конфликте.
Он не исключает, что в таком случае всё может закончиться ядерной эскалацией.
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