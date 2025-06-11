США предупредили о грани ядерной гибели: что скрывают элиты от обычных людей

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мир оказался ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо. С таким заявлением выступила глава Национальной разведки США Тулси Габбард на своём YouTube-канале.

Она считает, что политические элиты провоцируют напряжение между ядерными державами, не осознавая масштабы угрозы.

По её мнению, они уверены в своей безопасности — у них есть доступ к бункерам, в отличие от обычных людей.

Габбард призвала общество высказаться и остановить "это безумие".

Ранее, в апреле, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет выиграть при затяжном конфликте.

Он не исключает, что в таком случае всё может закончиться ядерной эскалацией.

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