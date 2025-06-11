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Выходцы из Узбекистана в шоке: что происходит за дверями их квартир в России

Правда ТВ

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу действий в отношении своих граждан в России. Об этом 10 июня сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

Он отметил, что в республике обратили внимание на сообщения о несанкционированных обысках и грубом обращении с выходцами из Узбекистана.

По его словам, такие действия не соответствуют духу дружественных отношений между странами. Ташкент ожидает от Москвы конкретных мер для предотвращения подобных инцидентов.

Речь об этом шла и на встрече с российскими дипломатами в МИД Узбекистана.

Кроме того, узбекское посольство в Москве уже направило в МИД РФ официальную ноту с просьбой разъяснить ситуацию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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