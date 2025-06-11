Николай Василенко раскрыл тайный роман с Жанной Фриске: мы стали близкими за сутки

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

55-летний блогер Николай Василенко, известный как "человек-антидепрессант", признался в романе со звездой Жанной Фриске, длившемся с 2003 по 2005 год.

Их встреча произошла случайно в Сочи, куда Василенко приехал по делам своего бренда водки "Белая берёзка". Он вспомнил, что познакомился с певицей утром, не зная, кто она такая.

Роман развился молниеносно: по словам Николая, уже за первые сутки возникла глубокая связь без традиционных ухаживаний.

"Всё произошло естественно, мы друг друга удивили", — подчеркнул он.

Василенко также поделился тёплыми воспоминаниями о Фриске, отметив её достоинство в ситуациях, когда её путали с другими знаменитостями.

Он назвал Фриске "классным и честным человеком, добавив, что лишь с обретением собственной популярности осознал сложности её положения.

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