Певица Анна Седокова рассказала, почему ведёт закрытый образ жизни после трагедии

Певица Анна Седокова, полгода назад пережившая гибель экс-супруга Яниса Тиммы, призналась, что сознательно ведёт крайне закрытый образ жизни, минимизируя общение.
Круг общения звезды сейчас предельно узок: дети, музыка, собака и несколько проверенных годами друзей. Седокова призналась, что ценит настоящих людей, которые с ней "и в горе, и в радости".
Помимо этого исполнительница резко отреагировала на постоянную критику в свой адрес, особенно касающуюся откровенных образов.
Артистка подчеркнула, что в реальности 99% времени выглядит скромно, опубликовав фото в простой чёрной одежде и бейсболке.
"Удивительно, как люди сами придумывают мне образы", — прокомментировала она.
Несмотря на пережитые испытания и страх, экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что не разуверилась в любви и лучшем будущем.
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