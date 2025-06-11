Певица Анна Седокова рассказала, почему ведёт закрытый образ жизни после трагедии

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Анна Седокова, полгода назад пережившая гибель экс-супруга Яниса Тиммы, призналась, что сознательно ведёт крайне закрытый образ жизни, минимизируя общение.

Круг общения звезды сейчас предельно узок: дети, музыка, собака и несколько проверенных годами друзей. Седокова призналась, что ценит настоящих людей, которые с ней "и в горе, и в радости".

Помимо этого исполнительница резко отреагировала на постоянную критику в свой адрес, особенно касающуюся откровенных образов.

Артистка подчеркнула, что в реальности 99% времени выглядит скромно, опубликовав фото в простой чёрной одежде и бейсболке.

"Удивительно, как люди сами придумывают мне образы", — прокомментировала она.

Несмотря на пережитые испытания и страх, экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что не разуверилась в любви и лучшем будущем.

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