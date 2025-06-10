Новая фаза наступления: армия России штурмует рубежи у границ Днепропетровска

Российская армия продолжает наступление. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Страна.UA" со ссылкой на ресурс Deep State.

По их данным, фронт продвигается в сторону Днепропетровской области.

Отмечается, что российские войска уже фактически пересекли админграницу. Штурмы идут ежедневно. В паблике даже показали точку, где могло произойти это продвижение.

Также известно о боях за населённый пункт Зеленый Кут, расположенный у границ ДНР и Днепропетровской области.

Военкор Юрий Котенок уточнил, что активные действия идут и севернее.

9 июня появились кадры, снятые с воздуха, где видно, как российские бойцы пересекают границу области и движутся вперёд.

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