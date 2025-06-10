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Громкий сдвиг в настроениях: все больше украинцев поддерживают территориальные уступки

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Правда ТВ

Жители Украины всё чаще говорят о готовности к уступкам. Такую тенденцию показал опрос Киевского международного института социологии.

Согласно данным, которые публикует "Страна.ua", сейчас 39% украинцев готовы отказаться от части территорий ради окончания конфликта.

В то же время число тех, кто категорически против уступок, продолжает снижаться. Если в 2022 таких было 87%, то теперь — только 52%.

Тем не менее, в офисе Владимира Зеленского сохраняют жёсткую позицию. Там заявляют, что Киев не признает ни Крым, ни ЛНР и ДНР, ни Херсонскую с Запорожской областью частью России.

Опросы показывают: настроения в обществе постепенно меняются. Люди устали от войны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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