Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Mac на Intel — всё: Apple окончательно отказалась от обновлений для старых компьютеров

1:04
Правда ТВ

Mac на базе Intel больше не получат новые версии macOS. Об этом сообщил ресурс MacRumors со ссылкой на заявление Apple.

На конференции Platforms State of the Union разработчикам сообщили: macOS 26 — последнее крупное обновление для таких компьютеров.

С 2005 года Apple ставила на Mac процессоры Intel. Но в 2020 компания начала переход на собственные чипы Apple Silicon.

Следующая система, macOS 27, уже не будет доступна владельцам старых Mac. Хотя обновления безопасности для них пока останутся.

Новая macOS 26 получила название Tahoe. В ней — эффектный дизайн Liquid Glass, улучшенный поиск Spotlight и новые функции, пришедшие с iOS.

Также 9 июня Apple представила iOS 26 — с обновлёнными "Телефоном", iMessage, "Камерой" и функцией перевода в реальном времени. Обе системы выйдут осенью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Громкий сдвиг в настроениях: все больше украинцев поддерживают территориальные уступки
Громкий сдвиг в настроениях: все больше украинцев поддерживают территориальные уступки
Лос-Анджелес в огне: протестующие громят магазины и пишут лозунги на памятниках — полиция не вмешивается
Лос-Анджелес в огне: протестующие громят магазины и пишут лозунги на памятниках — полиция не вмешивается
Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?
Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?
Уходить дорого: почему европейский бизнес не спешит покидать Россию
Уходить дорого: почему европейский бизнес не спешит покидать Россию
Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов
Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.