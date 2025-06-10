Mac на Intel — всё: Apple окончательно отказалась от обновлений для старых компьютеров

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Mac на базе Intel больше не получат новые версии macOS. Об этом сообщил ресурс MacRumors со ссылкой на заявление Apple.

На конференции Platforms State of the Union разработчикам сообщили: macOS 26 — последнее крупное обновление для таких компьютеров.

С 2005 года Apple ставила на Mac процессоры Intel. Но в 2020 компания начала переход на собственные чипы Apple Silicon.

Следующая система, macOS 27, уже не будет доступна владельцам старых Mac. Хотя обновления безопасности для них пока останутся.

Новая macOS 26 получила название Tahoe. В ней — эффектный дизайн Liquid Glass, улучшенный поиск Spotlight и новые функции, пришедшие с iOS.

Также 9 июня Apple представила iOS 26 — с обновлёнными "Телефоном", iMessage, "Камерой" и функцией перевода в реальном времени. Обе системы выйдут осенью.

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