Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

После массированной ночной атаки Владимир Зеленский обратился к странам Запада.

Он заявил в Telegram, что российские ракеты звучат громче любых попыток США и других стран принудить Москву к миру.

По словам Зеленского, удары пришлись по Киеву, Одессе, Днепровщине и Черниговщине.

Он призвал США и ЕС усилить давление на Россию, которая, как он утверждает, игнорирует дипломатический путь.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак тоже призвал остановить Россию силой. Он обвинил Москву в эскалации конфликта и отказе от мирного решения.

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