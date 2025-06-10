Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?

Мария Захарова пояснила позицию России по Нагорному Карабаху. По её словам, Москва официально признаёт эту территорию частью Азербайджана.
Она уточнила, что Владимир Мединский, помощник президента, в своём выступлении говорил об исторических моментах и культурных особенностях региона.
Захарова заявила, что слова Мединского в Баку интерпретировали неверно. Она призвала не вырывать их из контекста и не менять смысл.
Ранее МИД Азербайджана раскритиковал помощника президента России. Там посчитали, что он вышел за рамки своих полномочий, называя Карабах спорной территорией. В Баку также не согласились с тем, что он сравнил эту ситуацию с конфликтом на Украине.
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