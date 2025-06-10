Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мария Захарова пояснила позицию России по Нагорному Карабаху. По её словам, Москва официально признаёт эту территорию частью Азербайджана.

Она уточнила, что Владимир Мединский, помощник президента, в своём выступлении говорил об исторических моментах и культурных особенностях региона.

Захарова заявила, что слова Мединского в Баку интерпретировали неверно. Она призвала не вырывать их из контекста и не менять смысл.

Ранее МИД Азербайджана раскритиковал помощника президента России. Там посчитали, что он вышел за рамки своих полномочий, называя Карабах спорной территорией. В Баку также не согласились с тем, что он сравнил эту ситуацию с конфликтом на Украине.

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