Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Уходить дорого: почему европейский бизнес не спешит покидать Россию

1:38
Правда ТВ

Европейский бизнес не спешит уходить из России. Как показало новое исследование Ассоциации европейского бизнеса, 67% иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия.

Главные причины — большой объём рынка, высокий потенциал, а также доступ к дешёвой рабочей силе, сырью и экспортным возможностям.

Руководитель АЕБ Тадзио Шиллинг отметил, что компании адаптировались к новым реалиям: нашли альтернативные цепочки поставок и стабилизировали бизнес.

Несмотря на санкции и экономические риски, многие продолжают работать. В опросе участвовали представители компаний из Германии, Франции, Италии, США и других стран.

По данным АЕБ, деловой климат остаётся на уровне 127 баллов — как и в прошлом году. Это выше, чем в кризисном 2022-м, но ниже допандемийных значений.

Компании всё реже продают активы — за первый квартал 2025 года таких сделок было только девять. Уходить стало дороже и сложнее: выросли требования, а ставка ЦБ достигала 21%.

Итальянский бизнес особенно не спешил с уходом. Как рассказал Винченцо Трани, 70% компаний из Италии остались. По его словам, решение об уходе грозило репутационными потерями.

Американская торговая палата также ведёт диалог с властями США — они просят смягчить санкции, особенно в авиации и банковской сфере, чтобы снизить издержки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Mac на Intel — всё: Apple окончательно отказалась от обновлений для старых компьютеров
Mac на Intel — всё: Apple окончательно отказалась от обновлений для старых компьютеров
Громкий сдвиг в настроениях: все больше украинцев поддерживают территориальные уступки
Громкий сдвиг в настроениях: все больше украинцев поддерживают территориальные уступки
Лос-Анджелес в огне: протестующие громят магазины и пишут лозунги на памятниках — полиция не вмешивается
Лос-Анджелес в огне: протестующие громят магазины и пишут лозунги на памятниках — полиция не вмешивается
Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?
Конфликт вокруг Карабаха: Россия подтверждает позицию, но в Баку услышали другое — что пошло не так?
Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов
Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.