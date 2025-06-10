Уходить дорого: почему европейский бизнес не спешит покидать Россию

1:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Европейский бизнес не спешит уходить из России. Как показало новое исследование Ассоциации европейского бизнеса, 67% иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия.

Главные причины — большой объём рынка, высокий потенциал, а также доступ к дешёвой рабочей силе, сырью и экспортным возможностям.

Руководитель АЕБ Тадзио Шиллинг отметил, что компании адаптировались к новым реалиям: нашли альтернативные цепочки поставок и стабилизировали бизнес.

Несмотря на санкции и экономические риски, многие продолжают работать. В опросе участвовали представители компаний из Германии, Франции, Италии, США и других стран.

По данным АЕБ, деловой климат остаётся на уровне 127 баллов — как и в прошлом году. Это выше, чем в кризисном 2022-м, но ниже допандемийных значений.

Компании всё реже продают активы — за первый квартал 2025 года таких сделок было только девять. Уходить стало дороже и сложнее: выросли требования, а ставка ЦБ достигала 21%.

Итальянский бизнес особенно не спешил с уходом. Как рассказал Винченцо Трани, 70% компаний из Италии остались. По его словам, решение об уходе грозило репутационными потерями.

Американская торговая палата также ведёт диалог с властями США — они просят смягчить санкции, особенно в авиации и банковской сфере, чтобы снизить издержки.

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