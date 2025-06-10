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Lada и китайцы почти не подешевели: на рынке авто с пробегом — неожиданный тренд

1:20
Правда ТВ

 В мае цены на подержанные автомобили в России продолжили снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру Оценка».

По их данным, меньше всего в годовом выражении подешевели машины китайских и отечественных марок — всего на 3%. Средняя цена таких авто составила 2,17 миллиона и 703 тысячи рублей соответственно.

Наибольшее падение зафиксировано у машин американских брендов — минус 9%. Автомобили из Европы, Японии и Южной Кореи подешевели на 6%.

Среди регионов сильнее всего просели цены в Новосибирской области. Там подержанные машины подешевели на 4,5% — до 2 миллионов рублей. Следом идут Рязанская и Приморский край. Также в пятёрке — Вологодская и Смоленская области.

По модельному рейтингу, сильнее всего подешевел китайский Exeed LX — минус 4% за месяц. Пикап RAM 1500 подешевел на 3,5%, а Lada 2113 — на 3%. Также в списке падений Great Wall Hover 3 и Chevrolet Aveo T250.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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