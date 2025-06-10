Фейковые подарки и лже-МВД: как мошенники охотятся на россиян перед праздниками

1:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Перед длинными выходными и Днём России мошенники активизировались. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники маскируют свои схемы под праздничные розыгрыши и "выплаты ко Дню России".

Они рассылают фальшивые ссылки якобы от имени "Госуслуг" или банков с обещанием выплат. Чтобы "получить деньги", просят ввести данные карты или установить вредоносное приложение.

Немкин пояснил: такие схемы — это фишинг. Ни один орган власти не делает переводы подобным способом.

Есть и другая схема — уведомления от "банков" с текстом вроде "вы получили праздничную выплату". Ссылки ведут на поддельные сайты. Если человек введёт логин, пароль и одноразовый код — счёт окажется под контролем мошенников.

Также, по словам депутата, активно используют и звонки от якобы сотрудников МВД или прокуратуры. Мошенники пугают подозрительными переводами и предлагают перевести деньги на "безопасный счёт". На самом деле — это обман.

Он напомнил: никто из госорганов не звонит с просьбой перевести деньги или сообщить коды. Если такое происходит — нужно просто положить трубку и перезвонить по официальному номеру.

Также Немкин отметил, что в рамках "Антифрод 2.0" депутаты усиливают меры против онлайн-мошенников. Но главное — это осознанность самих граждан. Чем выше бдительность — тем меньше шансов на обман.

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