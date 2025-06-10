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Сдал СБУ за деньги: раскрыты шокирующие детали убийства Кивы

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Правда ТВ

Telegram-канал Mash сообщает: экс-депутата Верховной рады Илью Киву могли убить из-за долга в 30 миллионов рублей.

По данным источника, в 2023 году его знакомый Араик Амирханян передал украинской Службе безопасности распорядок дня Кивы. Те, якобы, привлекли киллера. Всё это — чтобы не возвращать долг.

Сейчас Амирханян находится в СИЗО №8 в Подмосковье. Ему уже предъявили обвинение в даче взятки. Теперь он проходит и как подозреваемый в убийстве Кивы. Дмитровский суд продлил ему меру пресечения.

Известно, что в 2023 году Амирханяна уже задерживали в Москве — по делу о растрате. Тогда дело до суда не дошло.

До этого он покинул Украину после скандала, связанного с хищением средств в дорожной сфере. Речь шла о сумме около 1,3 миллиарда рублей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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