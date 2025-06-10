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Новая форма для новых задач: полиция получила костюмы с коротким рукавом и кимоно

1:03
Правда ТВ

С 10 июня в России вступили в силу новые нормы вещевого обеспечения для сотрудников полиции. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В список форменной одежды добавили новые предметы: демисезонные куртки, кимоно, облегчённые брюки, спортивные туфли. Вместо одного комплекта летней формы теперь будут выдавать два.

Женщинам-полицейским вместо фуражек положены пилотки, а вместо полусапог — полноценные сапоги. Изменилось и количество вещей: например, шерстяных брюк теперь будет двое вместо трёх.

Особенность — учёт климата. В холодных регионах обувь будет с натуральным мехом, в тёплых — с искусственным.

Форму также выдают с разными сроками службы: летний костюм — на год, зимняя обувь — на три, ботинки — на полтора года.

Предыдущие серьёзные изменения формы МВД были в 2013 году, когда её перекрасили в тёмно-синий цвет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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