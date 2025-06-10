С 10 июня в России вступили в силу новые нормы вещевого обеспечения для сотрудников полиции. Об этом сообщает "Парламентская газета".
В список форменной одежды добавили новые предметы: демисезонные куртки, кимоно, облегчённые брюки, спортивные туфли. Вместо одного комплекта летней формы теперь будут выдавать два.
Женщинам-полицейским вместо фуражек положены пилотки, а вместо полусапог — полноценные сапоги. Изменилось и количество вещей: например, шерстяных брюк теперь будет двое вместо трёх.
Особенность — учёт климата. В холодных регионах обувь будет с натуральным мехом, в тёплых — с искусственным.
Форму также выдают с разными сроками службы: летний костюм — на год, зимняя обувь — на три, ботинки — на полтора года.
Предыдущие серьёзные изменения формы МВД были в 2013 году, когда её перекрасили в тёмно-синий цвет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.