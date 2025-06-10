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Словарь, который всех ошарашил: филолог в шоке от новых запретных слов

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Правда ТВ

Пополнение словаря нецензурной лексики вызвало резонанс среди учёных. Филолог Анатолий Баранов из Института русского языка РАН удивлён: новые слова не подходят под строгие определения мата.

По его словам, в русском языке есть четыре известных обсценных корня — они признаны неприемлемыми. А вот остальные 14, появившиеся в "Толковом словаре государственного языка", — это скорее бранные слова, диалектизмы и вульгаризмы. Классифицировать их как нецензурную лексику — спорно.

Словарь появился 9 июня и вызвал волну обсуждений. Впрочем, Роскомнадзор уточнил: он не означает автоматическое расширение запретов для СМИ.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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