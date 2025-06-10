С 1 июля счета за коммуналку взлетят: в некоторых регионах рост до 21%

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июля в России снова подорожают коммунальные услуги. В среднем тарифы вырастут на 11,9%. Об этом сообщил член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский.

Но в некоторых регионах рост будет гораздо выше. Так, в Пермском крае тарифы поднимутся до 21,1%. В Архангельской области — на 20%, в Кемеровской — почти на 20%. Более 17% — в Татарстане, Дагестане, Мордовии и Челябинской области.

Причины — изношенная инфраструктура, рост цен на газ и электричество, а также инфляция. Увеличились расходы на вывоз мусора, особенно в отдалённых регионах.

А вот в Чечне, Ингушетии и Ненецком округе рост составит всего 4-6%. Там действуют повышенные меры соцподдержки.

Якубовский подчеркнул — в регионах с высоким уровнем оплаты коммуналки тарифы индексируют меньше.

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