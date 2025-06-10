Три ребёнка — уже норма: в России хотят пересмотреть понятие многодетной семьи

К 2050 году в России могут изменить критерии многодетной семьи. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Сейчас за многодетных считаются семьи с тремя детьми. Но, по мнению омбудсмена, это уже стало обычным явлением и не требует особых бытовых условий. Она предложила поднять планку — до четырёх или даже пяти детей.
Львова-Белова отметила, что трое детей легко помещаются в автомобиль и за обеденным столом. А вот каждый следующий ребенок — уже серьёзный вызов.
Она добавила, что с увеличением числа детей родители становятся спокойнее и опытнее — воспитание даётся легче.
Ранее ВЦИОМ сообщал: за последние 20 лет в России выросло желаемое число детей в семьях. Особенно среди мужчин. Но эксперты подчёркивают — без поддержки государства и работодателей реализовать это желание трудно.
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