Три ребёнка — уже норма: в России хотят пересмотреть понятие многодетной семьи

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

К 2050 году в России могут изменить критерии многодетной семьи. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Сейчас за многодетных считаются семьи с тремя детьми. Но, по мнению омбудсмена, это уже стало обычным явлением и не требует особых бытовых условий. Она предложила поднять планку — до четырёх или даже пяти детей.

Львова-Белова отметила, что трое детей легко помещаются в автомобиль и за обеденным столом. А вот каждый следующий ребенок — уже серьёзный вызов.

Она добавила, что с увеличением числа детей родители становятся спокойнее и опытнее — воспитание даётся легче.

Ранее ВЦИОМ сообщал: за последние 20 лет в России выросло желаемое число детей в семьях. Особенно среди мужчин. Но эксперты подчёркивают — без поддержки государства и работодателей реализовать это желание трудно.

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