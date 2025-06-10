Загитова шокировала признанием: в шоу-бизнесе обниматься и целоваться — не для неё

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась: она не приемлет поцелуев в щёку и объятий при встрече. Об этом она рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам фигуристки, такая традиция принята в шоу-бизнесе, но ей она чужда. Загитова считает, что это нарушает личные границы. Она добавила — за её сдержанность многие считают её холодной и высокомерной.

Также спортсменка ответила на критику в свой адрес. По словам Алины, все её образы "в цензуре", и в них нет ничего пошлого или вызывающего.

Напомним, Загитова — единственная одиночница в истории России, выигравшая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. С 2019 года она приостановила карьеру и работает телеведущей.

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