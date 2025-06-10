Нервный срыв с утра? Всему виной то, что вы ели на ужин — врачи раскрыли связь

Почему вы просыпаетесь в плохом настроении? Врач Сара Марин Бербелл считает, что причина может быть в вашем ужине.
Если вечером вы съели что-то вредное или слишком легкое, уровень сахара в крови резко падает. Это запускает выделение адреналина — и организм просыпается в режиме тревоги. Отсюда и раздражительность, и сильный голод по утру.
Также врач связывает утреннюю хандру с кортизолом — гормоном стресса. Его уровень растёт, если вы плохо спали или испытываете тревожность.
А нутрициолог Кайла Кроули советует вообще отказаться от апельсинов на ночь. Они вызывают кислотный рефлюкс и мешают нормальному сну.
Вывод один: хорошее утро начинается с правильного ужина.
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