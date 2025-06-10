Стрельба у храма в Судже обернулась трагедией — генерал Алаудинов сделал дерзкое заявление

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов отреагировал на стрельбу по храму в Судже Курской области. Он предложил отправить виновных в батальон "Ахмат", на передовую. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, на кадрах видно, что стрелявшие — не бойцы "Ахмата", у них шевроны военной комендатуры. Он надеется, что нарушителей найдут и передадут в его подразделение.

Алаудинов уверен — после такого "урока" у них пропадет желание стрелять по пустым домам.

Тем временем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал: один из стрелков — младший сержант 158-й комендатуры — погиб в аварии, убегая от полиции. Хинштейн уже обратился в военную прокуратуру.

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