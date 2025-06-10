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Беременным и пожилым — угроза: в колбасе популярного бренда нашли смертельно опасные листерии

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Правда ТВ

В мясной продукции "Мясницкий ряд" нашли листерии. Эти бактерии могут вызывать тяжёлые инфекции — особенно опасны они для беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование Роскачества.

Бактерии поражают нервную систему, провоцируют менингит, энцефалит и могут привести к смерти.

Но это не всё. В купатах "Останкино" нашли сульфаниламид — это антимикробный препарат. В больших дозах он вызывает аллергию, тошноту, рвоту и проблемы с почками.

А в мясных изделиях "Ашан", "Рестория", "Ближние горки" и "Слово мясника" — обнаружили незаявленный каррагинан. Это добавка, которая может вызывать воспаление кишечника, вздутие и сбои обмена веществ.

Эксперты советуют внимательно читать состав и выбирать проверенные продукты.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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