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Аллергия на солнце и капельницы по $120: россияне массово попадают в больницы Турции

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Правда ТВ

 На популярных курортах Турции — Кемере, Сиде и Анталье — десятки россиян попали в больницы. Причина — солнечная аллергия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Температура там поднимается до 40 градусов. У туристов — зуд, покраснение, сыпь, слабость и головокружение. Многим ставят капельницы. Одна процедура стоит около 120 долларов. Но страховка такие случаи не покрывает — россиянам приходится платить из своего кармана.

Теперь отдыхающие стараются избегать солнца в полдень и используют солнцезащитные кремы.

А эпидемиолог Геннадий Онищенко вообще советует пока не ехать в Турцию. Он напомнил о вспышке вируса, который опасен для детей — вызывает воспаления, проблемы с сердцем и желудком.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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