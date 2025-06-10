Киев боится костей и черепов: в Польше раскрыли, что мешает Украине говорить правду

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Польская газета Myśl Polska заявила, что Украина боится распространения информации о Волынской резне. По мнению издания, эти данные могут навредить Киеву, особенно сейчас — когда он получает активную поддержку Запада.

В материале говорится, что украинские власти боятся того, что мир увидит фото эксгумированных останков — костей и черепов, найденных на местах массовых убийств. И что это поставит под сомнение образ Украины как жертвы и защитника Европы.

Поводом стал конфликт вокруг инициативы Польши объявить день памяти жертв Волынской резни государственным праздником. МИД Украины раскритиковал идею, назвав её препятствием к взаимопониманию. Польская сторона сочла такое заявление лицемерным.

Бывший президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что на Украине не признают геноцид, и отметил, что в Киеве его встречали люди с повязками в цветах бандеровского флага.

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