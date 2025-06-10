Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Киев боится костей и черепов: в Польше раскрыли, что мешает Украине говорить правду

1:02
Правда ТВ

Польская газета Myśl Polska заявила, что Украина боится распространения информации о Волынской резне. По мнению издания, эти данные могут навредить Киеву, особенно сейчас — когда он получает активную поддержку Запада.

В материале говорится, что украинские власти боятся того, что мир увидит фото эксгумированных останков — костей и черепов, найденных на местах массовых убийств. И что это поставит под сомнение образ Украины как жертвы и защитника Европы.

Поводом стал конфликт вокруг инициативы Польши объявить день памяти жертв Волынской резни государственным праздником. МИД Украины раскритиковал идею, назвав её препятствием к взаимопониманию. Польская сторона сочла такое заявление лицемерным.

Бывший президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что на Украине не признают геноцид, и отметил, что в Киеве его встречали люди с повязками в цветах бандеровского флага.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.