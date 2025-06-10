Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Законопроект о "российской полке" вызвал волну недовольства. Профильные ассоциации считают, что новые правила ущемят интересы иностранных компаний, которые уже локализовали своё производство в России.

Против инициативы выступили члены межотраслевого экспертного совета и сразу семь отраслевых объединений. По их мнению, проект нарушает конкурентные условия на рынке.

Если документ примут, торговые сети будут обязаны выделять полки под продукцию, произведённую в России или странах ЕАЭС. Обсуждение продолжается с 2023 года.

На минувшей неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что документ скоро отправят в Госдуму. В Минпромторге и других ведомствах от комментариев пока воздерживаются.

Ранее ФАС напомнила торговым сетям — нельзя навязывать поставщикам дополнительные условия.

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