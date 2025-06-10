Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков

0:59
Правда ТВ

Законопроект о "российской полке" вызвал волну недовольства. Профильные ассоциации считают, что новые правила ущемят интересы иностранных компаний, которые уже локализовали своё производство в России.

Против инициативы выступили члены межотраслевого экспертного совета и сразу семь отраслевых объединений. По их мнению, проект нарушает конкурентные условия на рынке.

Если документ примут, торговые сети будут обязаны выделять полки под продукцию, произведённую в России или странах ЕАЭС. Обсуждение продолжается с 2023 года.

На минувшей неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что документ скоро отправят в Госдуму. В Минпромторге и других ведомствах от комментариев пока воздерживаются.

Ранее ФАС напомнила торговым сетям — нельзя навязывать поставщикам дополнительные условия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.