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Лос-Анджелес в огне: протестующие громят магазины и пишут лозунги на памятниках — полиция не вмешивается

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Правда ТВ

Беспорядки в Лос-Анджелесе. Протестующие против миграционной политики Трампа вышли на улицы и начали громить магазины. После 9 вечера толпа снова собралась, несмотря на резиновые пули и светошумовые гранаты.

Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин. Стены, дороги и памятники теперь покрыты граффити. Полиция пока не вмешивается.

На улицах — Национальная гвардия. Уже прибыло 300 бойцов, еще 500 морпехов в пути. Это первый случай за десятилетия, когда президент отправляет войска без согласия штата.

Мэр города Карен Басс назвала это подстрекательством. Губернатор заявил, что подаст в суд на Трампа. И пригрозил — Калифорния может перестать платить федеральные налоги.

Задержаны более 80 человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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