Небо в огне, рассвета не видно: Киев накрыл густой черный дым после ночного удара

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ночь в Киеве прошла под гул взрывов и воздушную тревогу. По данным Telegram-канала "Инсайдер UA", в столице зафиксированы разрушения в семи районах. Небо затянуто густым черным дымом.

ВС России атаковали город дронами "Герань-2". Удары пришлись по нефтебазе и заводу "Артем", где производили ракеты и другие системы вооружения. Мощные взрывы прозвучали также в Борисполе — говорят, пострадал местный аэропорт.

Пожары вспыхнули и в Одессе. Там повреждена инфраструктура. В Харькове российская армия нанесла удар по подземным бункерам времён СССР. Сейчас их используют ВСУ — для хранения техники и подготовки бойцов.

Из-за атак в Киеве были перебои со светом. Спасатели получили вызовы со всех концов города. А в небе, по данным местных пабликов, зафиксировали более 100 воздушных целей.

Украина может ответить мобилизацией. По мнению политологов, если Россия возьмёт Днепропетровск, Киев будет вынужден призывать даже пожилых.

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